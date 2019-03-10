В США назвали супероружием российскую ракету «Циркон»

«Циркон» может нести боезаряд весом до 250 кг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российское супероружие становится лучше. Об этом свидетельствует гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», пишет американское издание The National Interest (NI).

«Супероружие, похоже, с каждым днем становится все лучше. Ни одним известным способом „Циркон“ перехватить нельзя, он может избежать обнаружения и способен на быстрое нанесение удара», — пишет NI. Но узкая роль противокорабельной ракеты, по мнению издательства, делает «Циркон» менее сильным в сравнении с другими российскими гиперзвуковыми вооружениями.

Габариты прототипа «Циркона» позволяют предположить, что ракета может нести боезаряд весом до 250 кг, отмечает эксперт NI. В сравнении с ракетами «Искандер» и «Калибр» это небольшой объем — они могут нести 700 кг и 450 кг соответственно.

При этом «Циркон» оказался быстрее, чем ожидали западные эксперты. Ракеты, запущенные с подводной лодки поблизости от побережья США, могут достичь Пентагона и уничтожить его всего за пять минут, напоминает RT.