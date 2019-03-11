Иерей Александр Грузлев из Челябинска, которого суд обязал вернуть прихожанке 600 тысяч рублей, вернулся к церковной службе после полугодового запрета, сообщили «URA.RU» в Челябинской митрополии. Зарабатывать на содержание семьи и возврат долга пожилой женщине, он будет в храме села Миасском, настоятель которого погиб с дочерью в ДТП.
«Запрещение на службу вводилось с формулировкой „до разрешения конфликта“. После суда конфликт исчерпан, отец Александр выплачивает бабушке деньги — я сам проверял. Соответственно, митрополит снял запрет и определил местом служения храм в Миасском, где также священнику придется окормлять и другие приходы Красноармейского района», — рассказал корреспонденту «URA.RU» секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков.
Таким образом, новое служение станет для Александра Грузлева не только возможностью зарабатывать, но и местом искупления допущенной ошибки.
Как писало «URA.RU», скандал разразился после того, как 78-летняя Анна Шестакова из Челябинска заявила, что настоятель храма получил у нее 600 тысяч рублей, которые потратил на погашение ипотеки. Когда женщина потребовала вернуть деньги, у священника не оказалось такой суммы — и она подала гражданский иск. Как сообщили источники агентства, с предложениями помочь деньгами пенсионерка неоднократно обращалась и к другим священнослужителям — но те отказались. Грузлев же, выплачивающий жилищный кредит, не устоял.