Медуза: Россель предлагал поставить Ельцин Центр на газоне у Храма-на-Крови

Здание также могло появиться во дворе у консерватории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ельцин Центр в Екатеринбурге мог появиться во дворике около Уральской консерватории или же прямо на газоне у Храма-на-Крови. Об этом рассказала «Медуза» со ссылкой на заявление Валентина Юмашева, мужа дочери Ельцина Татьяны.

Издание уточнило, что выбирать место для строительства объекта Россель якобы ездил вместе с Татьяной и Валентином Юмашевыми. В частности, супруг дочери Ельцина рассказал, что летом 2009 года, незадолго до ухода с поста губернатора Свердловской области, Россель предлагал построить Ельцин Центр либо у Храма-на-Крови, либо во дворе Уральской консерватории им. Мусоргского.

«Ну что, может, здесь построить?» — якобы спросил у Юмашевых Россель, проезжая мимо консерватории. На что Юмашевы решительно ответили отказом. Также экс-губернатор задумывался о судьбе сквера, которых находится на Вознесенской горке у Храма-на-Крови. «Вот смотрите — здесь есть газончик, скверик, давайте вместо него», — предложил Россель. Однако Юмашевы отказались и от этого варианта.

Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень в беседе с «URA.RU» призналась, что о таких подробностях истории создания объекта ей неизвестно. «[О том, где еще мог появиться Ельцин Центр] не знаю. Я тогда еще не работала», — пояснила она. Получить комментарий Эдуарда Росселя на момент публикации не удалось — экс-губернатор не отвечал на звонки.

Ельцин Центр является уникальным в своем роде объектом в России. Это общественный, культурный и образовательный центр, рассказывающий о наследии первого президента страны Бориса Ельцина. В России Центр часто обвиняют в искажении истории. А журналисты из США назвали его «сияющим храмом».