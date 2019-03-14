Глава екатеринбургского «Водоканала» ушел в отставку

Генеральный директор ЕМУП «Водоканал» Евгений Буженинов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.
В минувший понедельник у Буженинова был последний рабочий день. Исполняющим обязанности директора «Водоканала» назначен заместитель по безопасности МУПа Александр Разбойников. Когда будет окончательно определена кандидатура нового руководителя предприятия, в пресс-службе уточнить не смогли, отметив, что это зависит от решения администрации города, которая является собственником «Водоканала».
Буженинов занимал должность гендиректора предприятия с начала мая 2018 года. Его предшественником был Александр Ковальчик, который стал министром экономики и территориального развития Свердловской области.