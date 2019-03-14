13 марта 2019

Глава екатеринбургского «Водоканала» ушел в отставку

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 13:45
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Владимир Косолапов, директор предприятия Горводопровод. Екатеринбург, муп водоканал, рабочий
Исполняющим обязанности руководителя МУПа назначен Александр РазбойниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор ЕМУП «Водоканал» Евгений Буженинов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.

В минувший понедельник у Буженинова был последний рабочий день. Исполняющим обязанности директора «Водоканала» назначен заместитель по безопасности МУПа Александр Разбойников. Когда будет окончательно определена кандидатура нового руководителя предприятия, в пресс-службе уточнить не смогли, отметив, что это зависит от решения администрации города, которая является собственником «Водоканала».

Буженинов занимал должность гендиректора предприятия с начала мая 2018 года. Его предшественником был Александр Ковальчик, который стал министром экономики и территориального развития Свердловской области.

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