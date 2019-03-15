14 марта 2019
13 марта 2019

Уралец, привязавший собаку к движущейся машине, хочет судиться с зоозащитниками. ВИДЕО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:20
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. Курган (НЕОБР), служебная собака, сторожевой пес
Питомцу нашли новый дом (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Соликамска, привязавший собаку к машине, не считает свой поступок живодерским и намерен судиться с зоозащитниками. Ролик, в котором пес на веревке бежит за легковушкой, шокировал пермяков в конце прошлого года.

По словам самого мужчины, в тот день собака его покусала и он решил ее «наказать». Прохожей девушке герой инцидента объяснил, что везет собаку к водосбросу. После того, как видео было опубликовано в городских пабликах, мужчину попытались привлечь к суду, но оснований для возбуждения дела оказалось недостаточно. Собаку у него все-таки удалось отобрать, сейчас она живет у новых хозяев.

Как стало известно порталу «59.ру», в марте мужчина написал заявление с требованием привлечь комментаторов, критиковавших его, к ответственности за клевету. Якобы из-за обвинений в живодерстве он даже не может водить ребенка в детский сад. «Он обвиняет комментаторов в клевете. Полиция провела проверку и направила материалы в мировой суд», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

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