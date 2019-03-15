Питомцу нашли новый дом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Соликамска, привязавший собаку к машине, не считает свой поступок живодерским и намерен судиться с зоозащитниками. Ролик, в котором пес на веревке бежит за легковушкой, шокировал пермяков в конце прошлого года.

По словам самого мужчины, в тот день собака его покусала и он решил ее «наказать». Прохожей девушке герой инцидента объяснил, что везет собаку к водосбросу. После того, как видео было опубликовано в городских пабликах, мужчину попытались привлечь к суду, но оснований для возбуждения дела оказалось недостаточно. Собаку у него все-таки удалось отобрать, сейчас она живет у новых хозяев.

Как стало известно порталу «59.ру», в марте мужчина написал заявление с требованием привлечь комментаторов, критиковавших его, к ответственности за клевету. Якобы из-за обвинений в живодерстве он даже не может водить ребенка в детский сад. «Он обвиняет комментаторов в клевете. Полиция провела проверку и направила материалы в мировой суд», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.