14 марта 2019

На Урале упавшая пенсионерка отсудила семь пенсий за нечищеное крыльцо

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 13:57
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Аптека, клипарт. Москва, зеленый крест, аптека
Женщина упала на не чищенных ступенях аптекиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга назначили выплата компенсации в размере 107 тысяч рублей 81-летней женщине. Она обратилась в суд после того, как упала и сломала руку на не очищенном от льда входе в аптеку.

«На ступеньках лестницы, ведущей в аптеку лежали незакрепленные противоскользящие коврики. Под ковриками образовались лужи, в результате коврики съезжали со ступеней, — объяснила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Поднимаясь по лестнице, пенсионерка не смогла удержать равновесие, упала на пол торгового зала. У нее обнаружили перелом средней трети лучевой кости левой руки со смещением, женщина полтора месяца ходила в гипсе».

Пострадавшей сделали операцию — остеосинтез пластиной с костной аутопластикой. На сегодня двигательные функции руки до конца не восстановились. Кроме того, женщина живет одна и полученная травма доставила дополнительные мучения, особенно в первые несколько месяцев, когда она не могла толком обслуживать себя и обращалась за помощью к посторонним людям.

По данным на конец 2018 года, средняя пенсия в Свердловской области составляла 14,6 тысячи рублей. Такие данные приводила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина.

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