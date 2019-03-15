На Урале упавшая пенсионерка отсудила семь пенсий за нечищеное крыльцо

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга назначили выплата компенсации в размере 107 тысяч рублей 81-летней женщине. Она обратилась в суд после того, как упала и сломала руку на не очищенном от льда входе в аптеку.
«На ступеньках лестницы, ведущей в аптеку лежали незакрепленные противоскользящие коврики. Под ковриками образовались лужи, в результате коврики съезжали со ступеней, — объяснила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Поднимаясь по лестнице, пенсионерка не смогла удержать равновесие, упала на пол торгового зала. У нее обнаружили перелом средней трети лучевой кости левой руки со смещением, женщина полтора месяца ходила в гипсе».
Пострадавшей сделали операцию — остеосинтез пластиной с костной аутопластикой. На сегодня двигательные функции руки до конца не восстановились. Кроме того, женщина живет одна и полученная травма доставила дополнительные мучения, особенно в первые несколько месяцев, когда она не могла толком обслуживать себя и обращалась за помощью к посторонним людям.
По данным на конец 2018 года, средняя пенсия в Свердловской области составляла 14,6 тысячи рублей. Такие данные приводила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина.