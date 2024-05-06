Скончавшийся от наркотиков студент приехал в Екатеринбург ради подработки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, музыка, наушники, подросток, юноша
Парню было всего 17 лет (архивное фото) Фото:

Семнадцатилетний Дмитрий, который 2 мая отравился наркотиками и умер, приехал в Екатеринбург из Камышлова ради подработки. Он собирался заработать на подарок своей девушке, которой 10 мая исполнится 16 лет. Об этом она сама рассказала корреспонденту URA.RU.

«Дима учился в колледже в Камышлове. В Екатеринбург приехал, чтобы немного подработать курьером. Он хотел накопить мне на подарок на мой день рождения. Из-за этого сейчас я виню себя», — поделилась собеседница агентства. Они были в отношениях семь месяцев.

По ее словам, Дмитрий до этого никогда не употреблял запрещенные вещества. Она предполагает, что наркотики студенту могли дать его знакомые — Ирина и ее друг Виктор (имена изменены). С ними он познакомился летом прошлого года. Предположительно, у них в квартире был притон сатанистов. После трагедии там нашли гроб, трупы животных и кресты. «Я, конечно, знала по рассказам людей об этой квартире, но чтобы там такое было — даже не подозревала», — добавила девушка погибшего. После случившегося хозяин квартиры выгнал квартирантов. В СУ СК по Свердловской области не комментируют ЧП.

Дима учился в Камышловском гуманитарно-технологическом техникуме. Он умер в доме на Ильича в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семнадцатилетний Дмитрий, который 2 мая отравился наркотиками и умер, приехал в Екатеринбург из Камышлова ради подработки. Он собирался заработать на подарок своей девушке, которой 10 мая исполнится 16 лет. Об этом она сама рассказала корреспонденту URA.RU. «Дима учился в колледже в Камышлове. В Екатеринбург приехал, чтобы немного подработать курьером. Он хотел накопить мне на подарок на мой день рождения. Из-за этого сейчас я виню себя», — поделилась собеседница агентства. Они были в отношениях семь месяцев. По ее словам, Дмитрий до этого никогда не употреблял запрещенные вещества. Она предполагает, что наркотики студенту могли дать его знакомые — Ирина и ее друг Виктор (имена изменены). С ними он познакомился летом прошлого года. Предположительно, у них в квартире был притон сатанистов. После трагедии там нашли гроб, трупы животных и кресты. «Я, конечно, знала по рассказам людей об этой квартире, но чтобы там такое было — даже не подозревала», — добавила девушка погибшего. После случившегося хозяин квартиры выгнал квартирантов. В СУ СК по Свердловской области не комментируют ЧП. Дима учился в Камышловском гуманитарно-технологическом техникуме. Он умер в доме на Ильича в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...