Скончавшийся от наркотиков студент приехал в Екатеринбург ради подработки

06 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Парню было всего 17 лет (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Семнадцатилетний Дмитрий, который 2 мая отравился наркотиками и умер, приехал в Екатеринбург из Камышлова ради подработки. Он собирался заработать на подарок своей девушке, которой 10 мая исполнится 16 лет. Об этом она сама рассказала корреспонденту URA.RU. «Дима учился в колледже в Камышлове. В Екатеринбург приехал, чтобы немного подработать курьером. Он хотел накопить мне на подарок на мой день рождения. Из-за этого сейчас я виню себя», — поделилась собеседница агентства. Они были в отношениях семь месяцев. По ее словам, Дмитрий до этого никогда не употреблял запрещенные вещества. Она предполагает, что наркотики студенту могли дать его знакомые — Ирина и ее друг Виктор (имена изменены). С ними он познакомился летом прошлого года. Предположительно, у них в квартире был притон сатанистов. После трагедии там нашли гроб, трупы животных и кресты. «Я, конечно, знала по рассказам людей об этой квартире, но чтобы там такое было — даже не подозревала», — добавила девушка погибшего. После случившегося хозяин квартиры выгнал квартирантов. В СУ СК по Свердловской области не комментируют ЧП. Дима учился в Камышловском гуманитарно-технологическом техникуме. Он умер в доме на Ильича в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семнадцатилетний Дмитрий, который 2 мая отравился наркотиками и умер, приехал в Екатеринбург из Камышлова ради подработки. Он собирался заработать на подарок своей девушке, которой 10 мая исполнится 16 лет. Об этом она сама рассказала корреспонденту URA.RU. «Дима учился в колледже в Камышлове. В Екатеринбург приехал, чтобы немного подработать курьером. Он хотел накопить мне на подарок на мой день рождения. Из-за этого сейчас я виню себя», — поделилась собеседница агентства. Они были в отношениях семь месяцев. По ее словам, Дмитрий до этого никогда не употреблял запрещенные вещества. Она предполагает, что наркотики студенту могли дать его знакомые — Ирина и ее друг Виктор (имена изменены). С ними он познакомился летом прошлого года. Предположительно, у них в квартире был притон сатанистов. После трагедии там нашли гроб, трупы животных и кресты. «Я, конечно, знала по рассказам людей об этой квартире, но чтобы там такое было — даже не подозревала», — добавила девушка погибшего. После случившегося хозяин квартиры выгнал квартирантов. В СУ СК по Свердловской области не комментируют ЧП. Дима учился в Камышловском гуманитарно-технологическом техникуме. Он умер в доме на Ильича в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств.