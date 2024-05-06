Арестантам привезли в ИК куличи и крашеные яйца Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге заключенных исправительной колонии №2 в честь Пасхи угостили куличами и яйцами. Особое внимание уделили тем арестантам, которые лежат в больнице, рассказали URA.RU в благотворительном фонде «Ника».

«В ИК-2 было передано 300 куличей и около 100 пасхальных яиц. Прежде всего постарались порадовать тех заключенных, кто проходит сейчас лечение в областной больнице ГУФСИН. Люди радовались и с благодарностью принимали угощение, ведь не у всех есть родственники и близкие, кто может их поздравить. Арестанты ищут себе утешения и, как все, нуждаются в человеческом внимании и заботе», — объяснил представитель фонда.

Руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии отец Алексий (Елисеев) провел с осужденными пасхальную беседу и посоветовал как можно дольше сохранить радость в сердце от праздника. «Подобные меры помогают в дальнейшем не допустить рецидивов преступлений и не допустить возвращения экс-осужденных в места лишения свободы. Арестанты не остаются без внимания, и это способствует их возвращению в общество», — добавил глава центра ресоциализации «Опора» Александр Золотарев.

Заключенные тоже смогли приобщиться к празднику Пасхи Фото: предоставлено благотворительным фондом «Ника»

Священник провел с арестантами беседу Фото: предоставлено благотворительным фондом «Ника»