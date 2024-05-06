СКР начал проверку после смерти 17-летнего свердловчанина под машиной

06 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи организовали проверку из-за смерти 17-летнего студента из Полевского (Свердловская область), которого придавил автомобиль, стоявший на домкрате. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что информация об инциденте поступила силовикам вечером 5 мая. О трагедии URA.RU сообщило днем 6 мая. Подросток приобрел автомобиль, который находился на штрафстоянке шесть лет. Машину он готовил к продаже, так как с 14 лет занимается перепродажей техники. В момент ЧП рядом с парнем находились его друзья, которые не смогли ему помочь. Они вызвали пожарных, но было уже поздно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи организовали проверку из-за смерти 17-летнего студента из Полевского (Свердловская область), которого придавил автомобиль, стоявший на домкрате. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что информация об инциденте поступила силовикам вечером 5 мая. О трагедии URA.RU сообщило днем 6 мая. Подросток приобрел автомобиль, который находился на штрафстоянке шесть лет. Машину он готовил к продаже, так как с 14 лет занимается перепродажей техники. В момент ЧП рядом с парнем находились его друзья, которые не смогли ему помочь. Они вызвали пожарных, но было уже поздно.