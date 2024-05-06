СКР начал проверку после смерти 17-летнего свердловчанина под машиной

Следователи организовали проверку из-за смерти 17-летнего студента из Полевского (Свердловская область), которого придавил автомобиль, стоявший на домкрате. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что информация об инциденте поступила силовикам вечером 5 мая.
О трагедии URA.RU сообщило днем 6 мая. Подросток приобрел автомобиль, который находился на штрафстоянке шесть лет. Машину он готовил к продаже, так как с 14 лет занимается перепродажей техники. В момент ЧП рядом с парнем находились его друзья, которые не смогли ему помочь. Они вызвали пожарных, но было уже поздно.
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