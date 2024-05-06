Ребенок оказался в больнице после нападения двух свердловчан

В Нижнем Тагиле 2 мая привлекавшиеся к уголовной ответственности юноши избили семиклассника до сотрясения мозга. Обидчиков уже задержали, рассказали URA.RU в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
«По данному факту в отделе полиции 17 МУ МВД России „Нижнетагильское“ возбуждено уголовное дело по части второй статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Установлены личности обидчиков несовершеннолетнего — местные жители 19 и 20 лет», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего госпитализировали.
В ходе опроса обидчики подростка дали признательные показания. «Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия», — следует из сообщения.
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