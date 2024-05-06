Свердловчане вошли в список самых активных в борьбе за федеральные деньги

06 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Всего в голосовании приняли участие 17,2 миллиона россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область вошла в список самых активных регионов в четвертом Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство парков, победители которого получат федеральные деньги. Всего в конкурсе приняли участие 17,2 миллиона россиян, что на три миллиона больше показателей прошлого года, сообщают СМИ. «Самыми активными участниками стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской области», — передает MK.RU. На выбор россиянам было представлено 5,4 тысячи проектов из 1,5 тысячи муниципалитетов. Показатель Среднего Урала в федеральном конкурсе превысил 100%. Голосование проходило в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие больше миллиона свердловчан. За активную позицию жителей региона поблагодарили замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область вошла в список самых активных регионов в четвертом Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство парков, победители которого получат федеральные деньги. Всего в конкурсе приняли участие 17,2 миллиона россиян, что на три миллиона больше показателей прошлого года, сообщают СМИ. «Самыми активными участниками стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской области», — передает MK.RU. На выбор россиянам было представлено 5,4 тысячи проектов из 1,5 тысячи муниципалитетов. Показатель Среднего Урала в федеральном конкурсе превысил 100%. Голосование проходило в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие больше миллиона свердловчан. За активную позицию жителей региона поблагодарили замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.