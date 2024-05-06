В Екатеринбурге умер бывший главный строитель Академического

В ноябре у Станислава Придвижкина мог быть юбилей — 60 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге скончался Станислав Придвижкин, бывший заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области, экс-гендиректор компании «Ренова-Стройгрупп-Академическое» (ныне «РСГ — Академическое». В ноябре ему бы исполнилось 60 лет. Информацию о кончине Придвижкина URA.RU подтвердили в пресс-службе Уральского федерального университета, где он в последние годы трудился.

«Станислава Викторовича не стало в ночь на 6 мая. Дата прощания еще не определена, ждем информацию от родственников», — рассказали в университете. По словам коллег, смерть стала неожиданной. У преподавателя было много планов и проектов.

Свою карьеру Придвижкин, родившийся 11 ноября 1964 года, начинал в УПИ (после объединения с УрГУ — УрФУ) с ассистента кафедры общей физики. В 2000 году он пришел на муниципальную службу — в комитет по экономике екатеринбургской администрации. В 2001 перешел в правительство Свердловской области, где в статусе заместителя министра строительства и архитектуры курировал экономический блок. В 2005 году Придвижкин стал директором «Ренова-Стройгрупп-Академическое», где, в частности, занимался проектом строительства Академического района.

После он успел поработать помощником министра регионального развития РФ, директором департамента жилищной политики в Министерстве регионального развития РФ, пять лет трудился в УГМК. В 2017 году вернулся в УрФУ. В последние годы Придвижкин был заведующим кафедрой информационного моделирования в строительстве Института строительства и архитектуры УрФУ.