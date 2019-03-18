Полицейские поймали «смотрящего» за Одессой от Гули Фото: Вячеслав Аброськин, facebook

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Полицейские в Одессе задержали вымогателей, отнявших у мужчины крупную денежную сумму и две машины. Руководил вымогателями некий авторитет по кличке Кондур, который является «смотрящим» по Одессе от вора в законе, 46-летнего Надира Салифова по кличке Гули, сообщает издание «Компромат. Групп».

Выяснилось, что члены преступной группировки — выходцы из Азербайджана — первый раз пришли к жертве в феврале. Тогда они отняли у него 110 тысяч гривен, что составляет более четырех тысяч долларов, а также автомобиль Nissan. Пострадавший обратился в полицию, но вскоре вымогатели снова пришли к нему. На этот раз они требовали сумму в пять тысяч долларов и автомобиль Hyundai. После получения требуемого вымогателей задержали с поличным.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Одессе задержали трех членов банды Гули. При обыске у них нашли два автомата, пистолет с глушителем, два помповых ружья, карабин «Сайга», патроны различного калибра, средства связи, деньги и более трехсот паспортов Израиля, Турции, Узбекистана, США, России и Молдавии.

Как писало агентство, Гули недавно переехал из Стамбула в Дубай. Он надеется, что там будет чувствовать себя в безопасности от притязаний МВД России, которое объявило его в розыск через Интерпол. Гули называют главным претендентом на титул главного вора России. Пока он не может приехать в страну, его люди захватывают рынки. Особенно сильны его позиции в Москве и Свердловской области, где торговцы платят ему дань.