Последней школой Алексея Текслера в Челябинске было учебное заведение со спортивным уклоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Последним учебным заведением врио губернатора Алексея Текслера в Челябинске перед переездом в Норильск была школа №71. Это учреждение адаптивного типа со спортивными классами, сообщили «URA.RU» местные учителя. Самые знаменитые выпускники школы — олимпийская чемпионка по волейболу и призер Олимпиады Екатерина Гамова, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею среди молодежи Антон Бурдасов и чемпионка Европы, призер Олимпиады по тхэквондо Анастасия Барышкинова

Директор школы Елена Ожиганова подтвердила эту информацию, но уточнила, что Алексей Текслер учился только год. «Мы подняли записи, архивные книги. Текслер учился у нас только в девятом классе. После этого выбыл в Норильск. Другой информации у нас нет. Директор, руководивший школой во время обучения Текслера, к сожалению, скончался, учителя уже не работают», — сказала Елена Ожиганова.

Экс-первый замминистра энергетики РФ 46-летний Алексей Текслер родился в Челябинске. Когда ему было 16 лет, семья переехала в Норильск. Там он окончил вуз и работал в структурах «Норильского никеля». В 2013 году назначен заместителем министра энергетики РФ, спустя год стал первым замглавы этого ведомства.

Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта. На следующий день он был в регионе, где полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил его местным элитам. 21 марта Алексей Текслер озвучил первое кадровое решение — об отставке министра дорожного строительства и транспорта Дмитрия Микулика, который является фигурантом дела о картельном сговоре с АО «Южуралмост» на 2,4 млрд рублей, ставшего одной из причин отставки прежнего губернатора Бориса Дубровского.