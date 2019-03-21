20 марта 2019
19 марта 2019

Экс-директор департамента тюменского университета сел за мошенничество

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 18:35
Размер текста
-
17
+
Последнее слово на суде по делу Дмитрия Еремеева. Тюмень, решетка, герб, суд, герб россии
Суд назначил бывшему директору семь лет в исправительной колонии общего режимаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший директор департамента стратегического развития Тюменского нефтегазового университета осужден на семь лет за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры России.

«Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

По информации силовиков, в августе 2015 года осужденный, используя свое положение, вынудил гендиректора «НИПИ „Нефтегазпроект“» заключить с ним договор на разработку технологии использования отходов бурения при строительстве скважин более чем на два миллиона рублей. Начальник компании был вынужден согласиться, так как находился в служебной зависимости. Он в декабре перечислил деньги на счет директора департамента, однако вместо него работы выполняли сотрудники университета. В итоге прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в вузе случаи мошенничества происходят не в первый раз. За подобные действия экс-ректор университета Олег Новоселов получил три условных срока.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...