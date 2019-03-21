Экс-директор департамента тюменского университета сел за мошенничество

Бывший директор департамента стратегического развития Тюменского нефтегазового университета осужден на семь лет за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры России.
«Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.
По информации силовиков, в августе 2015 года осужденный, используя свое положение, вынудил гендиректора «НИПИ „Нефтегазпроект“» заключить с ним договор на разработку технологии использования отходов бурения при строительстве скважин более чем на два миллиона рублей. Начальник компании был вынужден согласиться, так как находился в служебной зависимости. Он в декабре перечислил деньги на счет директора департамента, однако вместо него работы выполняли сотрудники университета. В итоге прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в вузе случаи мошенничества происходят не в первый раз. За подобные действия экс-ректор университета Олег Новоселов получил три условных срока.