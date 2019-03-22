На Урале с бывшего первого вице-премьера взыскали долг в треть миллиарда

Свердловский арбитражный суд привлек бывшего министра промышленности региона Владимира Молчанова к ответственности по долгам научно-производственной фирмы «Уральская металлургическая компания» (УМК), где он раньше работал гендиректором. Солидарно с еще четырьмя соответчиками экс-чиновник теперь должен выплатить 375,2 млн рублей.
Согласно материалам дела, в августе 2018 года в арбитраж поступил иск о привлечении Владимира Молчанова, Галины Молчановой (соучредитель УМК), Елены Коротковских (гендиректор УМК), Игоря Коротковских (бывший гендиректор УМК) и Ирины Ярославцевой (соучредитель УМК) к субсидиарной ответственности по долгам металлургической компании. Автор заявления Антон Челышев ранее был инициатором банкротного дела против фирмы.
В итоге арбитраж удовлетворил иск частично — согласился с требуемой суммой, но отказался привлекать в качестве соответчика ОАО «Ремонтный завод Синарский». Челышев настаивал, что данное общество аффилировано с УМК. «Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — говорится в решении свердловского арбитража.
Владимир Молчанов — бывший свердловский министр металлургии, а позже и всей промышленности, энергетики и науки, а также бывший первый вице-премьер региона. В правительстве он работал с 1999 года и был освобожден от всех должностей в 2008 году в связи с выходом на пенсию.