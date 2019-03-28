Сестра погибшего в СИЗО на Урале не верит в самоубийство брата

Сестра покончившего с собой в СИЗО № 3 Нижнего Тагила Виктора Мельника утверждает, что ФСИН распространяет недостоверную информацию. Слова Ульяны Гончаровой приводит издание «Медиазона».
«Никого из родственников на суде не было и быть не могло — 7-го числа мы еще не смогли его разыскать», — заявила Ульяна Гончарова «Медиазоне». По словам Гончаровой, после задержания Виктора она в течение двух суток не могла выяснить, в каком именно отделе полиции он находится. Женщина считает, что на брата было оказано давление полицейскими, и вообще она не верит в самоубийство. Хотя следователь сообщил ей, что есть видеозапись из камеры, где видно произошедшее.
Ранее «URA.RU» привело комментарий руководителя пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко по факту самоубийства подследственного. «В документах суда зафиксировано, что в качестве меры пресечения судья рассматривал вариант домашнего ареста. Однако родственники отказались его принять и предпочли, чтобы мужчина оставался за решеткой», — сообщил Левченко.
Ранее трижды судимый, в том числе за наркотики, Мельник на этот раз стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, Мельник ударил ножом в бедро своего знакомого.