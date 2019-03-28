СК: против бывшего хабаровского губернатора возбуждено дело о хищении у «Роснефти»

В отношении бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств ПАО «НК «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы, Ишаев, будучи вице-президентом ПАО «НК „Роснефть“», мошенническим путем способствовал заключению договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Речь идет о помещении площадью более 280 кв. м, договоры на аренду которого заключили с принадлежащей Ишаеву коммерческой организацией по явно завышенной цене, уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко. Таким образом, Ишаев, как полагает следствие, злоупотребил доверием сотрудников и руководства «Роснефти». Бывшему хабаровскому губернатору предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В настоящее время СК совместно с ФСБ России проводит обыски. Видео публиковал сайт ТВЦ.
Ишаев занимал пост вице-президента «Роснефти» с 2013 по 2018 годы. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали в Москве 28 марта. В здании правительства Хабаровского края ведутся обыски.