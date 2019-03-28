Экс-губернатор Хабаровского края задержан после обысков в администрации

Ишаева задержали после обысков в администрации Хабаровского края Фото: сайт правительства России

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в четверг, 28 марта, задержан в Москве. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По данным издания, Ишаев проходит фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. «Задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела», — уточняет источник агентства.

Сейчас сотрудники ФСБ продолжают обыски в здании правительства Хабаровского края. Следственные мероприятия проводятся в отношении экс-главы региона Ишаева, а также зампреда правительства региона по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. «В администрации Хабаровского края проводятся обыски, они идут и в кабинете Хлапова», — рассказал источник агентства в силовых структурах.

Виктор Ишаев в октябре 1991 года стал первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора региона в 1996 он одержал победу с результатом 76,93%. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности губернатора он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и был полпредом президента в ДФО.

Ранее обыски прошли и у заместителей нынешнего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Эксперты, опрошенные «URA.RU», не исключили причастность Фургала к делу о многомиллиардных хищениях в лесной промышленности.