Полковник полиции заставляла подчиненных торговать косметикой

В отношении женщины в погонах начата проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полковник МВД, начальник отдела полиции в городе Северск Татьяна Васильева, создала сеть по продаже косметики и бижутерии. Реализовывать и доставлять товары она заставляла подчиненных, сообщил анонимный пользователь в паблике «Омбудсмен полиции». Историей заинтересовались правоохранительные органы.

«Татьяна Васильевна занимается продажей косметики и является представителем компании Mary Kay при том, что является действующим сотрудником органов внутренних дел», — написал пользователь. «Сами сотрудницы ОРЛС (отдела по работе с личным составом — прим. ред.) по указанию начальника Татьяны Васильевны работают в роли курьеров и посредников и реализовывают ее товар», — пояснил аноним. «А если не хочешь продавать товар начальницы, то уходи в другое подразделение», — уточнил он. При этом пользователь подчеркнул, что за последние два года таким образом были переведены на другое место работы шесть из восьми сотрудников отдела.

Он уточнил, что закон запрещает сотрудникам полиции заниматься предпринимательской деятельностью, но Васильеву это не останавливает. «Она, имея устойчивые связи в областном аппарате, чувствует себя спокойно», — пояснил пользователь. «Вот так и работаем, рука руку моет», — добавил он.

В Управлении МВД Томской области сообщили, что в отношении полковника Васильевой начата проверка. «Назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут выяснены обстоятельства, указанные в публикации», — пояснили «Ридусу» в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: «Омбудсмен полиции», «ВКонтакте»