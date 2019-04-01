Жительнице однушки в Екатеринбурге пришла квитанция на 25 тысяч

Жительнице Екатеринбурга Фанни Линецкой пришла квитанция на оплату коммунальных услуг в размере 25 тысяч рублей. Девушка, живущая в небольшой однокомнатной квартире, оказалась шокирована таким суммам.
«Сегодня вот, посмотрев на счет, я засомневалась, а не в особняке ли с бассейном я живу, где-нибудь в Европе?» — написала Линецкая на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что живет «в небольшой однокомнатной квартире в новом доме недалеко от центра города» и плата за ЖКХ должна быть гораздо ниже. «Мне вот интересно, я одна счастливый обладатель платежа среднемесячной зарплаты россиянина?» — задалась вопросом жительница Екатеринбурга. Она также предположила, что сотрудники управляющей компании, которая обслуживает ее дом, живут «явно не бедно».
К публикации девушка прикрепила фото квитанции. Из документа следует, что Линецкая должна заплатить за коммуналку чуть более 25 тысяч рублей. В квитанции также есть данные о задолженности на 1 марта текущего года, которая составляет почти десять тысяч. Однако за месяц «накрутить» еще 15 тысяч в однокомнатной квартире практически невозможно.
Дозвониться до УК «Юг-Энерго», которая обслуживает дом по адресу Щорса 54/а, не удалось. Узнать подробности истории у самой Линецкой на момент публикации также не удалось — девушка не ответила на сообщение корреспондента «URA.RU».