«Коммерсант» назвал основную версию катастрофы, в которой погибла совладелица S7

Филева вынуждена была воспользоваться турбовинтовым самолетом Epic Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основной версией крушения самолета Epic, на борту которого находилась совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, эксперты считают ошибку пилота. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования трагедии.

По предварительным данным, пилот во время перехода на ручное управление допустил потерю скорости. Из-за этого машина вошла в плоский штопор. «Через восемь минут после выхода на связь Epic, вместо того чтобы сесть на полосу, рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта», — пишет газета. По данным издания, у пилота не было шансов выровнять машину. Эксперты, исследовав обломки самолета, пришли к выводу, что двигатель работал на низких оборотах.

Ситуацию может прояснить бортовой самописец, однако нет данных был ли «черный ящик» на самолете, отмечает издание. Конструкция самолета предполагает «черный ящик», но некоторые владельцы его снимают, поскольку наличие самописца в малой авиации необязательно. В данном случае речевого самописца на борту не было.

Филева обычно пользовалась реактивным двухмоторным Gulfstream G500, однако его нельзя было посадить на маленьком аэродроме под Франкфуртом-на-Майне. Поэтому она воспользовалась турбовинтовым Epic. Рядом с немецким городом должен был получить консультацию отец предпринимательницы, уточняет издание.

Авиакатастрофа под Франкфуртом-на-Майне произошла 31 марта. На борту, помимо Филевой, находились ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. В России по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее СМИ называли предварительную причину катастрофы — потеря пилотом управления на вираже. Филева являлась одной из самых богатых женщин России. Ее состояние, по оценкам Forbes, составляло порядка 600 млн долларов.