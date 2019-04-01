СМИ назвали предварительную причину катастрофы, в которой погибла совладелица S7

Самолет Epic авиакомпании «Глобус», на борту которого находилась совладелица группы S7 Наталия Филева, мог разбиться из-за того, что пилот потерял управление на вираже. В результате воздушное судно упало и загорелось, сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Пилот самолета мог потерять контроль во время виража», — передает телеканал 360. При этом, несмотря на то, что в S7 уже подтвердили гибель Филевой, власти Германии пока воздерживаются от того, чтобы называть имена погибших россиян прежде, чем официально будет проведена процедура идентификации.
Между тем, стали известны имена двух других погибших в авиакатастрофе под Франкфуртом-на-Майне. Это пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев. Сама Филева являлась одной из самых богатых женщин России — ее состояние, по оценкам Forbes, составляло порядка 600 млн долларов.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что бизнес-джет, с россиянами на борту потерпел крушение при заходе на посадку в Германии в воскресенье, 31 марта. Самолет упал на поле и сгорел. Изначально СМИ сообщили о гибели владельца и основателя S7 Владислава Филева, однако эта информация не подтвердилась — погибшими оказались его жена и тесть.