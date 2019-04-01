Россия подключилась к расследованию гибели совладелицы S7 в Германии

Следователи возбудили дело после гибели Натальи Филевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия подключилась к расследованию авиакатастрофы в Германии, в которой погибла председатель совета директоров и совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. Обстоятельствами трагедии заинтересовались российские следователи.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы частного самолета в Германии», — сообщает «Национальная служба новостей». Издание уточняет, что силовики занялись расследованием обстоятельств крушения именно того бизнес-джета, на котором летела Филева. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Катастрофа произошла 31 марта. Самолет рухнул на поле для выращивания спаржи неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Осколки воздушного судна разбросало на 20 метров. В интернете опубликованы фото и видео с места крушения. Жертвами крушения стали Филева, ее отец, а также пилот частного самолета Epic-LT, напоминает Life.ru. Совладелица авиакомпании S7 хотела отвезти родственника на лечение в Германию.