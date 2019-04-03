02 апреля 2019

Прокуратура ищет НЛО, появившийся над аэропортом Кольцово

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 16:44
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Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, нло, инопланетяне, космическая тарелка
Неизвестный пилот совершил опасный маневр над аэропортом ЕкатеринбургаФото: depositphotos.com © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту появления неопознанного летающего объекта над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге. НЛО был замечен экипажем садившегося самолета.

«Неизвестный летательный объект заметил экипаж рейса Ташкент-Екатеринбург. Пилоты шли на посадку и увидели некий объект, пролетевший под ними по пересекающему курсу», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре по УрФО.

По поручению ведомства, проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура. «Идет проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — уточнили в пресс-службе. Что за объект совершал опасные маневры над аэропортом, пока неизвестно. Это мог быть и мотодельтаплан, и легкомоторный самолет, поскольку пилоты малой авиации не обязаны извещать диспетчеров аэропорта о своих полетах.

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