Прокуратура ищет НЛО, появившийся над аэропортом Кольцово

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту появления неопознанного летающего объекта над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге. НЛО был замечен экипажем садившегося самолета.
«Неизвестный летательный объект заметил экипаж рейса Ташкент-Екатеринбург. Пилоты шли на посадку и увидели некий объект, пролетевший под ними по пересекающему курсу», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре по УрФО.
По поручению ведомства, проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура. «Идет проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — уточнили в пресс-службе. Что за объект совершал опасные маневры над аэропортом, пока неизвестно. Это мог быть и мотодельтаплан, и легкомоторный самолет, поскольку пилоты малой авиации не обязаны извещать диспетчеров аэропорта о своих полетах.