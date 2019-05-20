В Оренбурге убили директора регионального «Газпромтранса» Андрея Бахарева, его жену и водителя, сообщают СМИ.
«Директор филиала ООО „Газпромтранс“, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области» — передает ТАСС. Причины жестокого преступления пока остаются неизвестными. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц»,
В соцсетях появилось две видеозаписи с возможными преступниками. На первом ролике трое людей в масках пытаются угнать автомобиль, припаркованный у дома, а позже убегают.
Оренбургский филиал «Газпромтранса» был открыт в 2003 году. Компания оказывает услуги по обслуживанию вагонов для транспортировки сжиженных газов. Бахарев также является членом региональной Общественной палаты, передает «