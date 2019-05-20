20 мая 2019

В Оренбурге убили главу «Газпромтранса» с женой и водителем. ВИДЕО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 18:18
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Предполагаемые преступники попали в объективы наружного видеонаблюдения (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Оренбурге убили директора регионального «Газпромтранса» Андрея Бахарева, его жену и водителя, сообщают СМИ.

«Директор филиала ООО „Газпромтранс“, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области» — передает ТАСС. Причины жестокого преступления пока остаются неизвестными. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», сообщает областной СУ СК России.

В соцсетях появилось две видеозаписи с возможными преступниками. На первом ролике трое людей в масках пытаются угнать автомобиль, припаркованный у дома, а позже убегают.

Оренбургский филиал «Газпромтранса» был открыт в 2003 году. Компания оказывает услуги по обслуживанию вагонов для транспортировки сжиженных газов. Бахарев также является членом региональной Общественной палаты, передает «Царьград».

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