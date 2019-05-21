Алексей Фартыгин получает больше, чем начальство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководители министерств, главных управлений Челябинской области, а также их заместители отчитались об имуществе и доходах за 2018 год. Согласно декларациям, выложенным на официальном сайте правительства региона, самые большие доходы у заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Фартыгина.

В 2018 году Фартыгин заработал более восьми млн рублей. Для сравнения: доходы его непосредственного руководителя, замглавы региона Евгения Голицына, с учетом продажи автомобиля, составили 4,4 млн рублей. В 2017 году доходы Фартыгина были на уровне 2,2 млн рублей, но при этом у него было на одну квартиру больше.

Самый богатый среди родственников чиновников — супруг первого замминистра социальных отношений региона Татьяны Ильиной, чей доход превысил 17 млн рублей.

У чиновников, чьи декларации выложены на сайте, вся недвижимость находится на территории России. Ранее о своих доходах отчитались врио губернатора Алексей Текслер и его заместители.