Глава полиции ХМАО в 2018 году в 2,5 раза увеличил свои доходы

Из декларации о доходах за 2018 год генерала Романицы исчезла одна квартира Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Начальник УМВД ХМАО Василий Романица за 2018 год заработал 8,75 млн рублей. Об этом говорят сведения о доходах, опубликованные на сайте министерства внутренних дел.

В 2017 году доход главного полицейского Югры составил чуть больше 3 млн рублей. Возможно, что резкое увеличение заработков генерала связано с исчезновением из его декларации в прошлом году квартиры площадью в 61 квадратный метр. Теперь Романица владеет земельным участком, жилым домом и лишь одной квартирой. В пользовании у него находится жилой дом и квартира. Личного автотранспорта у главного полицейского Югры нет.

Генерал Романица оказался самым богатым из силовиков в ХМАО в 2018 году. Ранее отчитавшиеся о доходах и. о. руководителя следственного комитета Югры Дмитрий Шерман и окружной прокурор Евгений Ботвинкин заработали меньше начальника полиции.