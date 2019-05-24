Экс-депутат ХМАО назвал имя человека, который угрожал ему сексуальным насилием

Антон Пантин намерен продолжить цикл материалов о депутатах думы Югорска Фото: страница Антона Пантина на Facebook

Экс-депутат думы Югорска (ХМАО) и журналист Антон Пантин назвал полиции имя человека, который угрожал ему сексуальным насилием по телефону. Им оказался его бывший коллега по депутатскому корпусу — Александр Беккер. Эту информацию подтвердил «URA.RU» сам Пантин.

«Я написал заявление в полицию, где указал, что человек, угрожавший мне по телефону, — это Александр Беккер. Воспринимаю его звонок как попытку воспрепятствовать моей журналистской деятельности. Тем не менее, я продолжу и дальше публиковать свои материалы», — прокомментировал ситуацию экс-депутат.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что по данному факту началась проверка. «У нас есть 10 дней для принятия процессуального решения», — заявила начальник отдела общественных связей силового ведомства Ольга Абмайкина. Дозвониться до Беккера не удалось. Его телефон находится вне зоны действия сети.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в адрес Пантина поступили угрозы вступить с ним в половую связь в противоестественной форме после публикации журналистского материала. Самого экс-депутата и журналиста считают самым активным оппозиционером Югорска.