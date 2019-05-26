25 мая 2019

Предпенсионеры оказались среди случайно попавших в плен на Донбассе украинских военных

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 07:20
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, солдаты, военные, мирная миссия2018
На пункте пропуска украинских военных никто не остановилФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди украинских военных, задержанных на этой неделе в Донецкой народной республике (ДНР), оказались бойцы в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом сообщила на странице в Facebook украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

«Среди задержанных числятся старшие солдаты Борис Пундор 1965 года рождения и Ким Дуванов 1971 года рождения, а также прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения», — пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что военные 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот» были задержаны, когда пытались сократить путь. Солдаты направлялись в пункт постоянной дислокации бригады и оказались на неподкотрольной украинским властям территории. По словам волонтера, на пункте пропуска бойцов никто не остановил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что восемь украинских военных случайно попали в плен в Донецкой народной республике. Бойцы заблудились и заехали на заставу ополченцев, где их задержали.

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