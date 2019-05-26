Предпенсионеры оказались среди случайно попавших в плен на Донбассе украинских военных

Среди украинских военных, задержанных на этой неделе в Донецкой народной республике (ДНР), оказались бойцы в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом сообщила на странице в Facebook украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.
«Среди задержанных числятся старшие солдаты Борис Пундор 1965 года рождения и Ким Дуванов 1971 года рождения, а также прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения», — пишет «
Ранее «URA.RU» сообщало, что восемь украинских военных случайно попали в плен в Донецкой народной республике. Бойцы заблудились и заехали на заставу ополченцев, где их задержали.