Предпенсионеры оказались среди случайно попавших в плен на Донбассе украинских военных

На пункте пропуска украинских военных никто не остановил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди украинских военных, задержанных на этой неделе в Донецкой народной республике (ДНР), оказались бойцы в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом сообщила на странице в Facebook украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

«Среди задержанных числятся старшие солдаты Борис Пундор 1965 года рождения и Ким Дуванов 1971 года рождения, а также прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения», — пишет « Федеральное агентство новостей ». Отмечается, что военные 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот» были задержаны, когда пытались сократить путь. Солдаты направлялись в пункт постоянной дислокации бригады и оказались на неподкотрольной украинским властям территории. По словам волонтера, на пункте пропуска бойцов никто не остановил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что восемь украинских военных случайно попали в плен в Донецкой народной республике. Бойцы заблудились и заехали на заставу ополченцев, где их задержали.