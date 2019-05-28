Челябинские депутаты поднимают бунт против партии и мэрии

Депутаты гордумы Челябинска хотели сорвать сессию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание гордумы Челябинска 28 мая едва не сорвалось из-за того, что депутаты отказывались идти на сессию. Об этом «URA.RU» сообщили источники в думе. Скандал разгорелся на заседании фракции «Единой России», в которую входит абсолютное большинство депутатов

«На фракцию не пришел руководитель регионального исполкома „ЕР“ Алексей Малофеев, хотя ему прислали приглашение. Ждали, что он отчитается о праймериз по выборам в райсоветы. Было несколько скандалов, и Малофееву хотели задать вопросы, — говорит источник. — Больше всего возмущались Илья Мительман и Юрий Панов».

«Я предупреждал руководителя фракции Рафаила Шафигуллина, что не буду на заседании, — сообщил „URA.RU“ Малофеев. — Мы готовим заседание президиума, итоги праймериз еще не утверждены». Но обсуждение Малофеева было только поводом для бунта на фракции.

Депутаты переключились на спикера Станислава Мошарова. Высказали претензии за то, что не получили приглашения на праздничные мероприятия 9 Мая. Мошаров заявил, что за приглашения отвечает администрация. После этого все стали ругать чиновников.

Ждали мэра Владимира Елистратова, а он был в правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Возмущались, что вице-мэры игнорируют фракцию, которая проходит в закрытом для прессы режиме и можно говорить откровенно. Ждали мэра Владимира Елистратова, которому прочат скорую отставку, а его не было. Хотели не идти на сессию, но решили заседание не срывать», — рассказал один из депутатов. Официально никто из членов фракции не комментирует случившееся.

«В сессии участвовала первый вице-мэр Наталья Котова. Глава города был на заседании правительства области, которое проходило именно в это время», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Происходящее свидетельствует о слабости позиций Елистратова, — комментирует поведение депутатов политолог Андрей Лавров. — При его предшественниках дума себе такого не позволяла. Депутаты не понимают, кто руководит городом и принимает решения, отсюда и волнения».