Скандалы на челябинских праймериз ускорили смену власти в области

Скандал в округе Станислава Мошарова (справа) ударит по Владимиру Мякушу (слева) Фото: Олег Черных © URA.RU

Скандалы на челябинских праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты райсоветов ударили по партийному руководству. В кулуарах говорят, что московское начальство неприятно удивлено: никто не ожидал публичных конфликтов в считавшемся стабильном регионе. Челябинские единороссы опасаются, что это может стоить постов их лидеру, спикеру Заксобрания области Владимиру Мякушу. Тем более что рядом работает человек, который готов занять обе его должности, передает корреспондент «URA.RU».

Первый скандал произошел в Центральном районе 24 мая. Лидера «Союза призывников» Марселя Хазиева сняли с праймериз. Президиум регионального политсовета восстановил кандидата. Но местный оргкомитет, который курирует вице-спикер гордумы Андрей Шмидт, в день внутрипартийного голосования в семь часов утра вновь снял Хазиева. На место приезжал куратор выборов от «ЕР», депутат Госдумы Владимир Бурматов. К 11.30 Хазиева восстановили. Он выиграл праймериз с 10-кратным отрывом — 324 голоса против 29 у Анара Газиева.

Андрея Шмидта (слева) называют инициатором скандала в Центральном районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А на имя лидеров партии Дмитрия Медведева и Андрея Турчака ушли жалобы о том, что Шмидт защищает бизнес-интересы депутата Заксобрания области Александра Мотовилова, который работает техническим директором управляющей компании «Ремжилзаказчик Центрального района». Хазиев критиковал эту фирму. В Челябинске говорили, что была еще одна подоплека скандала. «Ходили слухи, что Шмидт взял чуть ли не 2,5 млн рублей у предпринимателя Александра Карелина, чтобы праймериз выиграл его младший бизнес-партнер Газиев. Если бы руководство не вмешалось в ситуацию, Хазиев мог бы пойти на выборы самовыдвиженцем, победить Газиева, а партия потерять мандат», — сообщил «URA.RU» источник в «ЕР».

В Ленинском районе бывшего члена облизбиркома Александра Лебедева сняли с праймериз в округе спикера гордумы Станислава Мошарова. Последнего в telegram-каналах обвинили в трусости. Итоги праймериз это подтвердили — Лебедев получил 286 голосов против 158 у Мошарова. Правда, в официальных бюллетенях не было фамилии снятого с внутрипартийного голосования кандидата — он распечатал свой вариант листов голосования и раздавал их пришедшим. Такие бюллетени признаны недействительными. «Лебедев пойдет на выборы самовыдвиженцем или от другой партии, и еще один мандат «ЕР» под вопросом.

Кроме того, явка составила менее 3%, а есть рекомендация федерального руководства при такой низкой явке проводить новые праймериз. Так что пока ситуация подвешена», — добавил источник.

Шмидт не ответил на звонок. Глава регионального исполкома «Единой России», ответственный за праймериз в Ленинском районе, Алексей Малофеев также не снял трубку. Мякуш был на совещании. Бурматов заявил, что конфликтов на праймериз было немного, учитывая, что внутрипартийное голосование проводилось в 170 округах.

Александр Лебедев (справа) мог победить Станислава Мошарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Было подано всего 12 жалоб, большинство не подтвердилось. Это говорит о хорошей организации праймериз. В регионе достигнут внутриэлитный консенсус. Это связано с тем, что все объединились вокруг фигуры нового губернатора [Алексея Текслера], это говорит о политической зрелости участников праймериз. Серьезные конфликты были всего в двух округах, и были достаточно оперативно купированы местными оргкомитетами. Это не повлияло на праймериз», — добавил он.

Источник в региональном политсовете «ЕР» считает, что Бурматов лукавит. «Скандалы были слишком громкими, чтобы на них не обратили внимание в Москве. Разбирательство по итогам будет — это однозначно.

Самое главное, что эти местечковые разборки бьют по Мякушу в тот момент, когда в регионе меняется руководство и все пребывают в подвешенном состоянии», — отмечает собеседник.

Преемником Мякуша на посту руководителя регионального отделения «ЕР» называют вице-спикера Заксобрания Олега Голикова. В конце прошлого года Голиков получил штатную должность в ЗСО и был назначен руководителем межрегионального координационного совета «Единой России» «Северный». Как отмечают источник «URA.RU», своим карьерным продвижением Голиков обязан Росатому, в структурах которого ранее трудился. Это косвенно подтверждается и тем, что главным технологом выборной кампании Текслера стал Фирдус Алиев, который также работал в госкорпорации.

Впрочем, есть мнение, что связи Голикова с Росатомом сильно преувеличены. «Он больше считается человеком бизнесмена и депутата Госдумы Олега Колесникова, чьи топ-менеджеры проходят по громким уголовным делам. Так что до конференции „ЕР“ в конце года ситуация будет зафиксирована в нынешнем состоянии», — резюмировал коллега Голикова и Мякуша по ЗСО.