Авария на теплотрассе произошла во время опрессовок возле здания суда на Пехотинцев, 23 в Екатеринбурге. Как сообщили «URA.RU» очевидцы, струя горячей воды достигала третьего этажа.
Как выяснилось, произошел прорыв 600 миллиметровой трубы. В эпицентре коммунальной аварии оказался автомобиль сторожа суда, студента УРГИО — кипятком полностью залило салон автомобиля. Молодой челловек уверяет, что воду аварийная служба перекрыла только через 15 минут.
С 27 мая в Екатеринбурге и ряде свердловских городов проводятся первые в этом году опрессовки. Как ранее заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис, отключения горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок сократится с двух недель до трех дней.