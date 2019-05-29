28 мая 2019
27 мая 2019

Во время опрессовок в Екатеринбурге забил горячий фонтан. ФОТО. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 03:21
Размер текста
-
17
+
Коммунальщики перекрыли трубу только через четверть часаФото: ТА «Ночные новости»

Авария на теплотрассе произошла во время опрессовок возле здания суда на Пехотинцев, 23 в Екатеринбурге. Как сообщили «URA.RU» очевидцы, струя горячей воды достигала третьего этажа.

Как выяснилось, произошел прорыв 600 миллиметровой трубы. В эпицентре коммунальной аварии оказался автомобиль сторожа суда, студента УРГИО — кипятком полностью залило салон автомобиля. Молодой челловек уверяет, что воду аварийная служба перекрыла только через 15 минут.

С 27 мая в Екатеринбурге и ряде свердловских городов проводятся первые в этом году опрессовки. Как ранее заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис, отключения горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок сократится с двух недель до трех дней.

Фото: ТА «Ночные новости»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...