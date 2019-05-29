Дерипаску возмутили данные США по санкциям

Доказательная база, которую американский Минфин предоставил в суд по иску российского предпринимателя Олега Дерипаски, не более, чем плохо проработанный отчет с массой неточностей и ложных утверждений. Об этом говорится в заявлении Дерипаски.
«Это плохо проработанный отчет, изобилующий ложными утверждениями и фактическими неточностями», — приводит
Как указывает Дерипаска, санкции были наложены по двум основаниям: это связь En+, «Русала» и «ЕвроСибЭнерго» с российскими государственными структурами, а также их деятельность в энергетическом секторе. Представители бизнесмена уверены: за действиями Минфина США кроется не просто профессиональная некомпетентность, а «вопиющее злоупотребление должностными полномочиями».
Дерипаска подал в суд на американский Минфин 15 марта, напоминает RT. Бизнесмен потребовал заблокировать введенные в отношении него финансовые санкции и исключить его из так называемого «кремлевского доклада», опубликованного в январе 2018 года. В разделе «Список олигархов», куда включили Дерипаску, были перечислены бизнесмены, которых Вашингтон считает приближенными к российским властям.