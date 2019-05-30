Матвиенко нашла «духовную гравитацию» между Россией и Белоруссией

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 19:42
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко считает, что притяжение возникло благодаря общей историиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что между Россией и Белоруссией есть «духовная гравитация».

Спикер Совфеда заявила, что не все отношения стран обусловлены экономической и финансовой выгодой. «Россию и Белоруссию прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Она объяснила, что имеет в виду «человеческое притяжение», возникшее благодаря общей истории. По словам спикера Совфеда, сила такой гравитации настолько огромна, что может противостоять попыткам разъединить Белоруссию с Россией и «посеять в ней русофобию».

Ранее президент Белоруссии Aлексaндр Лукaшенко зaявил, что поставка зaгрязненной нефти в нефтепровод «Дружбa» привела к убыткам страны в размере 100 млн доллaров, передает «Национальная служба новостей». В итоге была сформирована рабочая группа, куда вошли эксперты из России и Белоруссии. Команда до 10 июня должна разработать и утвердить методику оценки ущерба, понесенного из-за загрязнения нефтепровода «Дружба», сообщает RT.

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