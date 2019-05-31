Новые военные катера Украины оказались слишком медленными

В параметры катера должны внести коррективы Фото: «Википедия»

По итогам испытаний нового десантно-штурмового катера «Кентавр» ВМС Украины заявило о его низкой скорости. Информация об этом появилась на странице «Флота Украины» в Facebook.

«Сейчас нас полностью не удовлетворяет максимальная скорость „Кентавра“, над этим будут работать заводчане, возможно, [они] внесут некоторые коррективы в параметры катера», — сказал начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук. Однако через некоторое время его слова о недовольстве некоторыми характеристиками катера пропали со страницы. Сейчас они доступны в истории редактирования.

В обновленном сообщении говорится, что после внесения изменений в конструкцию корпуса военного катера «улучшились его маневренные характеристики». «Общая шумность катера стала значительно меньше, сейчас, даже находясь на ходовой рубке, можно говорить шепотом», — заявили во «Флоте Украины». Также в командовании ВМС подчеркнули, что украинский катер «значительно эффективнее в боевом отношении», чем шведский CombatBoat 90 и российский «Раптор».

В середине мая глава Украинского военного центра Тарас Чмут говорил о том, что катер «Кентавр» не может стоять ровно, напоминает деловая газета «Взгляд». «В теории это все может быть хорошо, [судно может] ходить, [оно] быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы», — отмечал Чмут.