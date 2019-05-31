Администрация Екатеринбурга разыграла конкурс на благоустройство Зеленой рощи, которое предполагает массовую вырубку деревьев. Крупный контракт выиграло акционерное общество «Свердловскавтодор». Им через подконтрольную компанию распоряжается УГМК (гендиректор — Андрей Козицын).
Согласно документам закупки, «Свердловскавтодор» боролся за победу в конкурсе с пятью конкурентами. В итоге общество смогло предложить минимальную цену контракта — 130,7 млн рублей (изначальная стоимость была 161,38 млн рублей). «Победителем электронного аукциона признать АО „Свердловскавтодор“», — говорится в протоколе аукциона.
«Свердловскавтодор» считается крупнейшим дорожным предприятием Свердловской области. В 2016 году полный пакет акций компании у Росимущества выкупило АО «Гарант» за 800,5 млн рублей. «URA.RU» тогда выяснило, что директором «Гаранта» является член совета директоров нескольких активов УГМК Вячеслав Краснов. К тому же интерес УГМК к активу ранее признавался и на официальном уровне.
В пресс-службе УГМК журналисту «URA.RU» предложили обратиться за комментарием в «Свердловскавтодор», но в офисе компании на звонки не ответили.
Мэрия Екатеринбурга проводила конкурс на благоустройство Зеленой рощи во второй раз. В первом случае ни одна заявка не соответствовала выставленным требованиям, поэтому победителей определить не удалось. Это на время успокоило часть городской общественности, которая выступала против благоустройства парка, так как реконструкция предполала вырубку около 230 деревьев.
УГМК участвует в еще одном большом городском проекте — строительстве собора Святой Екатерины. Он тоже привел к серьезному конфликту в обществе — часть жителей оказалась против возведения храма на месте сквера у театра драмы.