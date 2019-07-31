Ради зарплаты большинство россиян готово забыть о семье

Две трети — 68% — россиян готовы пожертвовать временем, которое они проводят с семьей, если это поможет повышению по карьерной лестнице или росту зарплаты. Об этом сообщает федеральный портал по поиску работы и персонала России «Зарплата.ру».
«Исследование основано на опросе 9,06 тысячи жителей России», — говорится в пресс-релизе компании.
Согласно исследованию, 67% женщин готовы забыть о семье ради высокой зарплаты и профессионального роста. Среди мужчин такое мнение высказывают 72%. Лишь у четверти россиян в приоритете семья: среди женщин так думают 27%, а среди мужчин — 23%. Невозможно проводить с семьей больше времени — работа требует проводить сверхурочных, говорят 42% опрошенных. Треть опрошенных называет себя карьеристами. Почти четверть считает, что карьера и семья несовместимы. Половина респондентов знакома со случаями, когда карьера разрушала семьи.
В России большая часть населения постоянно нуждается в дополнительных деньгах до получения заработной платы, писало ранее «URA.RU». Наиболее часто встречающаяся зарплата составляет 23,5 тысячи рублей. За последние пять лет реальные доходы россиян падают, а число бедных — растет. Росстат отмечал, что в России живет 20,9 миллиона людей, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Сейчас их 14,3% от числа всех россиян. Это данные за первый квартал 2019 года. За такой же период 2018 года бедных было меньше — 13,9% (20,4 миллиона человек), напоминает «Национальная служба новостей».