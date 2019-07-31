Свердловские власти готовы начать переговоры о строительстве в Екатеринбурге Соборной мечети в октябре—ноябре этого года. Об этом заявил 31 июля на встрече с представителями действующих в городе мусульманских общин вице-губернатор Сергей Бидонько.
При этом Бидонько поставил одно условие — лидеры всех шести общин должны выработать единую консолидированную позицию о необходимости культового сооружения и месте его размещения. До этого времени вице-губернатор предложил приложить все усилия для обустройства временной мечети в микрорайоне Старая Сортировка. Она будет возведена со спонсорской помощью со стороны Уральской горно-металлургической компании взамен мечети «Нур-Усман». По решению суда последняя должна быть снесена в связи с передачей занимаемого ею земельного участка под строительство ледовой арены УГМК.
Наиболее известной из действующих на территории региона мусульманских групп является «Духовное управление мусульман Свердловской области» под руководством Артура Мухутдинова. В него входит община «Нур-Усман», зарегистрированная на базе одноименной мечети. На прошлой неделе екатеринбургские мусульмане провели возле мечети «Нур-Усман» акцию OPEN PLOV в поддержку строительства соборной мечети в центре Екатеринбурга.
Последователи Ислама также входят в «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области», «Духовное Управление Мусульман Свердловской области», «Духовное управление мусульман Урала», «Муфтият Урала и Свердловской области» и «Мусульманское духовное собрание Свердловской области». Все предыдущие попытки объединения этих общин потерпели неудачу.