В Екатеринбурге ребенок получил сотрясение мозга в автобусе

Водитель решил избежать ДТП и резко затормозил Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Екатеринбурге семилетний ребенок получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника во время резкого торможения рейсового автобуса. Инцидент произошел на улице Восточной около 16 часов. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автобуса «НЕФАЗ» 18 маршрута двигался по улице Восточной со стороны Декабристов в сторону улицы Куйбышева, однако резко затормозил, из-за чего юный пассажир упал. «В результате ДТП ребенок семи лет с места происшествия с ушибом мягких тканей затылочной области доставлен в ДГКБ № 9, после осмотра отпущен домой», — пояснили в городской инспекции.

По словам 44-летнего водителя, он двигался со скоростью 10 километров в час, когда рядом с ним начала перестраиваться машина. Чтобы избежать столкновения, он решил резко затормозить, при этом в салоне автобуса находились 20 человек. Обстоятельства инцидента правоохранители установят в ходе дознания.