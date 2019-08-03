Посольство России ответило США на новые санкции

Вашингтон решил присвоить себе функции «суперполицейского» и забыл о презумпции невиновности. С таким заявлением выступило посольство России в США на фоне введения американской стороной очередных санкций из-за «дела Скрипалей».
В дипмиссии подчеркнули, что с момента отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери никто так и не предоставил доказательств причастности РФ к произошедшему, пишет РИА «Новости». Вместо этого Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой в расследовании дела, а Вашингтон «решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра» и назначить виновных.
Введенные против российской стороны санкции, как добавили в ведомстве, показали миру «наплевательское отношение» к презумпции невиновности и необходимости доказывать предъявляемые кому-либо обвинения.
Президент СНА Дональд Трамп, как напоминает RT, подписал указ о втором пакета антироссийских санкций 2 августа. По мнению американского лидера, РФ нужно наказать за вменяемой ей Западом использование химического оружия в марте 2018 года, когда в британском Солсбери был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь.