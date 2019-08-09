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Дипломы уральского вуза, где исчезали зарплаты преподавателей, продаются в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее университет попал в центр скандала из-за невыплаченных зарплат за работу со студентами-целевикамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дипломы Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ) можно купить в интернете. Информацию о продаже документов об образовании обнаружила Пермская транспортная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа.

«Пермской транспортной прокуратурой в интернете обнаружен сайт, на котором предлагаются к продаже дипломы о высшем образовании высших учебных заведений, в том числе Пермского института железнодорожного транспорта, без прохождения соответствующего обучения», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к Роскомнадзору запретить распространение информации, размещенной на сайте. Суд поддержал данное обращение. В краевом управлении Роскомнадзора «URA.RU» отказались комментировать ситуацию по телефону, пообещав предоставить письменный ответ.

Ранее преподаватели ПИЖТ рассказали, что руководство вуза не заплатило им за работу со студентами-целевиками. Также высшее учебное заведение выдавало студентам дипломы о высшем образовании, не имея аккредитации. Пермские общественники направили запрос в краевую прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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