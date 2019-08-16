В Екатеринбурге запретят работать стройфирме, создававшей главные объекты Урала

В Екатеринбурге СРО «Ассоциация строителей Урала» может приостановить деятельность одной из старейших свердловских строительных компаний — «СМУ №5». Она занималась строительством известнейших объектов Среднего Урала и имеет доступ к гостайне.
Как сообщили в пресс-службе ассоциации, в конце июля дисциплинарный комитет СРО рекомендовал совету организации наказать «СМУ №5» за «неоднократное игнорирование замечаний выявленных по результатам проверок». В качестве карательной меры комитет предложил приостановить права СМУ на строительство и ремонт объектов капстроительства.
«СМУ №5» было создано в 1948 году для выполнения заказов Минобороны по всей стране. Компания участвовала в строительстве «Белоярской АЭС». В своей современной истории организация возводила в Екатеринбурге здание уральского Сбербанка, «Атриум Палас Отель», отель «Хайят», КРК «Уралец», Храм на Крови, ККТ «Космос», Дворец правосудия и другие знаковые объекты. «В 2014 году продлена лицензия ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну», — отмечается на сайте организации.
В «Ассоциации строителей Урала» пообещали «URA.RU» дать комментарий позднее. Дозвониться до офиса «СМУ №5» оперативно не удалось.