В «Яндексе» прокомментировали сообщение о закрытии сервиса «Новости»

В компании «Яндекс» назвали слухами информацию о закрытии агрегатора новостей. Ранее компанию обвинили в продвижении фейковой информации.
«Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании в ответ на запрос
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы возмутились принципом работы новостного агрегатора после того, как «Коммерсант» опубликовал заметку о том, что парламент хочет запретить эксплуатацию старых автомобилей. Позже законодатели объяснили, что инициатива касается только коммерческого транспорта, но в топе «Новостей» продолжала находиться недостоверная информация.
В «Яндексе» напомнили, что если они будут опровергать новости, то перестанут быть агрегатором. Позже «Коммерсант» опубликовал новость о том, что сервис «Яндекса» могут закрыть, если в России введут более жесткие правила для агрегаторов.
В марте 2019 года Госдума приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Новостные агрегаторы вывели из-под действия закона, так как интернет СМИ контролируются Роскомнадзором и могут удалять недостоверные сведения самостоятельно.