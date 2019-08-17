16 августа 2019

В «Яндексе» прокомментировали сообщение о закрытии сервиса «Новости»

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании дали короткий ответФото: Анна Майорова © URA.RU

В компании «Яндекс» назвали слухами информацию о закрытии агрегатора новостей. Ранее компанию обвинили в продвижении фейковой информации.

«Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании в ответ на запрос RNS.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы возмутились принципом работы новостного агрегатора после того, как «Коммерсант» опубликовал заметку о том, что парламент хочет запретить эксплуатацию старых автомобилей. Позже законодатели объяснили, что инициатива касается только коммерческого транспорта, но в топе «Новостей» продолжала находиться недостоверная информация.

В «Яндексе» напомнили, что если они будут опровергать новости, то перестанут быть агрегатором. Позже «Коммерсант» опубликовал новость о том, что сервис «Яндекса» могут закрыть, если в России введут более жесткие правила для агрегаторов.

В марте 2019 года Госдума приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Новостные агрегаторы вывели из-под действия закона, так как интернет СМИ контролируются Роскомнадзором и могут удалять недостоверные сведения самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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