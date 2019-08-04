В США назвали главные проблемы российского флота

Значительная часть современного вооружения военно-морского флота России является модернизированными советскими судами, а процесс их обновления можно назвать болезненным. Об этом изданию The National Interest заявил научный сотрудник Центра национальных интересов (США) Марк Эпископос.
Эпископос прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что уровень современного вооружения и военной техники ВМФ превышает 62%. «Дьявол, как всегда, в деталях: значительная часть такой метрики Путина основана на судах советской эпохи, которые были переоборудованы с помощью современного вооружения или электроники», — рассказал эксперт.
По мнению Эпископоса, на прошедшем недавно параде ВМФ России была показана «скудная и небольшая» линейка, уточняет
Ежегодный парад военно-морского флота РФ прошел 28 июля в Санкт-Петербурге. Во время своей речи Путин заявил, что ВМФ способен дать отпор любому агрессору за счет «уникальных образцов вооружения и мужества флотских экипажей».