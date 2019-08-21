20 августа 2019

В новейшей колонии для силовиков на Урале провели День открытых дверей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственникам осужденных устроили экскурсию по колонииФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

К заключенным свердловской ИК № 26, где содержатся бывшие полицейские, прокуроры, судьи и другие представители силовых ведомств, впервые пустили родственников.

Как сообщили «URA.RU» в ГУФСИН по Свердловской области, замначальника ИК-26 капитан Александр Солодухин провел экскурсию по учреждению: показал учебно-консультационный пункт, где осужденные будут получать среднее образование, храм, комнаты в общежитии. Родственникам позволили встретиться с осужденными в столовой колонии, где к их приезду приготовили пироги.

Колонию в Тавде открыли после ремонта в 2018 году, она стала вторым учреждением в регионе для содержания осужденных представителей силовых ведомств.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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