Родственникам осужденных устроили экскурсию по колонии
К заключенным свердловской ИК № 26, где содержатся бывшие полицейские, прокуроры, судьи и другие представители силовых ведомств, впервые пустили родственников.
Как сообщили «URA.RU» в ГУФСИН по Свердловской области, замначальника ИК-26 капитан Александр Солодухин провел экскурсию по учреждению: показал учебно-консультационный пункт, где осужденные будут получать среднее образование, храм, комнаты в общежитии. Родственникам позволили встретиться с осужденными в столовой колонии, где к их приезду приготовили пироги.
Колонию в Тавде открыли после ремонта в 2018 году, она стала вторым учреждением в регионе для содержания осужденных представителей силовых ведомств.