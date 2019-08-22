21 августа 2019

Компанию, от которой зависит будущее Екатеринбурга, доверили топ-менеджеру Пумпянского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Игоря Левитина и закрытие выставки EXPO Build 2016. Екатеринбург, пумпянский дмитрий
Топ-менджер из команды Дмитрия Пумпянского (на фото) будет курировать мега-стройкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Министерство госимущества Свердловской области 21 августа официально зарегистрировало АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» — первый орган, созданный в рамках подготовки к масштабному событию. Руководителем организации назначен бывший замгендиректора «Синары-Девелопмент» Данил Значков.

По данным сервиса «Сбис», АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» имеет 22 вида деятельности, в том числе: управление недвижимостью, строительство зданий, автодорог, инженерных коммуникаций и коммунальных объектов. Юридический адрес дирекции — офис 2347 в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Оперативно дозвониться до пресс-служб МУГИСО и «Синары» не удалось.

Ранее вице-губернатор и глава мингосимущества Свердловской области Сергей Зырянов сообщал, что данное АНО будет содействовать в подготовке к Универсиаде, в том числе, в части создания объектов инфраструктуры.

Деревню и ряд ключевых объектов Универсиады-2023 планируют построить на территории за «Екатеринбург-Экспо». Здесь же «Синара» построит новый жилой район «Новокольцовский».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...