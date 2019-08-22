Компанию, от которой зависит будущее Екатеринбурга, доверили топ-менеджеру Пумпянского

Министерство госимущества Свердловской области 21 августа официально зарегистрировало АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» — первый орган, созданный в рамках подготовки к масштабному событию. Руководителем организации назначен бывший замгендиректора «Синары-Девелопмент» Данил Значков.
По данным сервиса «Сбис», АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» имеет 22 вида деятельности, в том числе: управление недвижимостью, строительство зданий, автодорог, инженерных коммуникаций и коммунальных объектов. Юридический адрес дирекции — офис 2347 в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
Оперативно дозвониться до пресс-служб МУГИСО и «Синары» не удалось.
Ранее вице-губернатор и глава мингосимущества Свердловской области Сергей Зырянов сообщал, что данное АНО будет содействовать в подготовке к Универсиаде, в том числе, в части создания объектов инфраструктуры.
Деревню и ряд ключевых объектов Универсиады-2023 планируют построить на территории за «Екатеринбург-Экспо». Здесь же «Синара» построит новый жилой район «Новокольцовский».