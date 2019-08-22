Сотрудник «Магнита» умер от наркотиков во время совещания у руководства

Сотрудник «Магнита» умер от передозировки
Инспектор пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался во время совещания в столичном офисе. По данным СМИ, коллеги попытались помочь 27-летнему сотруднику самостоятельно, а потом вызвали скорую помощь. Причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка наркотиков.
«Мужчину доставили в больницу, где он умер, несмотря на усилия медиков», — передает «Пятый канал». При досмотре личных вещей сотрудники правоохранительных органов обнаружили три пакета с запрещенным к обороту веществом и курительную трубку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Подробности инцидента уточняются.