Сотрудник «Магнита» умер от наркотиков во время совещания у руководства

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Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, скорая помощь
Сотрудник «Магнита» умер от передозировкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспектор пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался во время совещания в столичном офисе. По данным СМИ, коллеги попытались помочь 27-летнему сотруднику самостоятельно, а потом вызвали скорую помощь. Причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка наркотиков.

«Мужчину доставили в больницу, где он умер, несмотря на усилия медиков», — передает «Пятый канал». При досмотре личных вещей сотрудники правоохранительных органов обнаружили три пакета с запрещенным к обороту веществом и курительную трубку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Подробности инцидента уточняются.

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