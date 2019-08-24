Следственный комитет сделал заявление по делу уральского врача, которого судят за помощь пациентке

На имя Александра Бастрыкина «альянс врачей» направил просьбу прекратить дело в отношении врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет России отреагировал на призывы врачей прекратить уголовное преследование врача из города Новая Ляля Олега Баскакова. «Его вина только в том, что он дал обезболивающее пожилой пациентке, кричащей от боли», — говорилось в обращении «Альянса врачей» к главе СКР Александру Бастрыкину. В ответ следком дал понять, что не в силах повлиять на ситуацию.

«В связи с появившейся в СМИ и социальных сетях информацией об обращении к Председателю Следственного комитета России „Альянса врачей“ с просьбой прекратить уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, Следственный комитет России разъясняет, что уголовных дел в отношении указанного врача не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», — заявили «URA.RU» в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее «URA.RU» сообщало, что уголовное дело врача Баскакова вели следователи отдела полиции города Новая Ляля Светлана Ярославцева и Роман Гаев. Гинеколога из Новой Ляли судят за то, что он дал пожилой пациентке, страдавшей от сильных болей, лекарства, оставшиеся после смерти его матери. Раньше их можно было свободно купить в аптеке, сегодня они относятся к сильнодействующим и психотропным препаратам. Коллеги пожаловались на врача — ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ближайшее заседание по его делу пройдет 27 августа.