Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после массового увольнения хирургов

Прокуроры встретятся с тагильскими врачами Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Сотрудники прокуратуры Свердловской области проверят больницы Нижнего Тагила после массового увольнения хирургов.

«В среду 28 августа сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области выедут в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий. Сотрудники проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце июля уволились хирурги Демидовской больницы. Через месяц подали заявления на увольнение все хирурги тагильской ГКБ № 1. Подумывают об увольнении хирурги ГКБ № 4. Врачи называют причиной увольнений низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.